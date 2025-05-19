Ягідна війна в США — суд розглянув справу про порушення патенту на сорти полуниці

У США частково завершилась гучна патентна суперечка навколо селекції полуниці. Каліфорнійська компанія Driscoll’s, один із найбільших світових постачальників ягід, звинуватила конкурентів у незаконному використанні запатентованих рослин. Проте суд не побачив переконливих доказів.
Про це йдеться в ухвалі федерального судді Троя Нанлі, передає Courthouse News.
Суть справи
Ще у 2019 році Driscoll’s подала до суду на компанію California Berry Cultivars та селекціонера Дугласа Шоу. Позивачі стверджували, що ті схрещували рослини в Іспанії, використовуючи запатентовані сорти, і потім нібито завезли насіння до США.
У відповідь сторони захисту заявили:
Що вирішив суд
Суддя погодився з аргументами захисту. Зокрема, було встановлено, що насіння з Іспанії спочатку відправили до Канади, а вже звідти — до Каліфорнії. Однак Driscoll’s не змогла довести, що саме воно було отримане зі схрещування за участі запатентованої рослини.
«Немає жодного реального доказу, лише припущення», — зазначив суддя Нанлі у своєму рішенні.
Також суддя відхилив аргумент щодо порушення патенту за кордоном: американський закон не поширюється на дії, які відбулися в Іспанії.
Суперечка ще не завершена
Хоч частину звинувачень з відповідачів зняли, справа повністю не закрита. California Berry Cultivars та Шоу подали зустрічні позови проти Driscoll’s, і суд дав сторонам 30 днів на те, щоб узгодити подальші кроки або підготуватись до наступного етапу розгляду.
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