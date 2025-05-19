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Ягідна війна в США — суд розглянув справу про порушення патенту на сорти полуниці

13:12, 19 травня 2025
Суд дійшов висновку, що дії із селекцією полуниці за межами США не порушують американське патентне законодавство.
Ягідна війна в США — суд розглянув справу про порушення патенту на сорти полуниці
Фото: unsplash
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У США частково завершилась гучна патентна суперечка навколо селекції полуниці. Каліфорнійська компанія Driscoll’s, один із найбільших світових постачальників ягід, звинуватила конкурентів у незаконному використанні запатентованих рослин. Проте суд не побачив переконливих доказів.

Про це йдеться в ухвалі федерального судді Троя Нанлі, передає Courthouse News.

Суть справи

Ще у 2019 році Driscoll’s подала до суду на компанію California Berry Cultivars та селекціонера Дугласа Шоу. Позивачі стверджували, що ті схрещували рослини в Іспанії, використовуючи запатентовані сорти, і потім нібито завезли насіння до США.

У відповідь сторони захисту заявили:

  • вони не використовували патентовані рослини у США;
  • Driscoll’s не має доказів, що саме це насіння потрапило до Америки;
  • дії в інших країнах не підпадають під дію американського патентного права.

Що вирішив суд

Суддя погодився з аргументами захисту. Зокрема, було встановлено, що насіння з Іспанії спочатку відправили до Канади, а вже звідти — до Каліфорнії. Однак Driscoll’s не змогла довести, що саме воно було отримане зі схрещування за участі запатентованої рослини.

«Немає жодного реального доказу, лише припущення», — зазначив суддя Нанлі у своєму рішенні.

Також суддя відхилив аргумент щодо порушення патенту за кордоном: американський закон не поширюється на дії, які відбулися в Іспанії.

Суперечка ще не завершена

Хоч частину звинувачень з відповідачів зняли, справа повністю не закрита. California Berry Cultivars та Шоу подали зустрічні позови проти Driscoll’s, і суд дав сторонам 30 днів на те, щоб узгодити подальші кроки або підготуватись до наступного етапу розгляду.

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