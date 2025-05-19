Ягодная война в США – суд рассмотрел дело о нарушении патента на сорта клубники

В США частично завершился громкий патентный спор вокруг селекции клубники. Калифорнийская компания Driscoll’s, один из крупнейших мировых поставщиков ягод, обвинила конкурентов в незаконном использовании запатентованных растений. Однако суд не увидел убедительных доказательств.

Об этом говорится в решении федерального судьи Троя Нанли, передает Courthouse News.

Суть дела

Еще в 2019 году Driscoll’s подала в суд на компанию California Berry Cultivars и селекционера Дугласа Шоу. Истцы утверждали, что те занимались скрещиванием растений в Испании с использованием запатентованных сортов, а затем якобы ввезли семена в США.

В ответ представители защиты заявили:

они не использовали запатентованные растения на территории США;

Driscoll’s не представила доказательств того, что именно эти семена попали в Америку;

действия, совершенные за границей, не подпадают под действие американского патентного законодательства.

Что решил суд

Судья согласился с доводами защиты. В частности, было установлено, что семена из Испании сначала отправили в Канаду, а уже потом — в Калифорнию. Однако Driscoll’s не удалось доказать, что эти семена были получены в результате скрещивания с использованием запатентованного растения.

«Нет ни одного реального доказательства, только предположения», — отметил судья Нанли в своем решении.

Также суд отклонил аргумент о нарушении патента за границей: американский закон не распространяется на действия, совершенные в Испании.

Спор еще не завершен

Несмотря на то, что часть обвинений была снята с ответчиков, дело окончательно не закрыто. California Berry Cultivars и Шоу подали встречные иски против Driscoll’s, и суд дал сторонам 30 дней, чтобы согласовать дальнейшие шаги или подготовиться к следующему этапу рассмотрения.

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