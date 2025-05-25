На Херсонщине из-за взрыва боеприпаса погиб 8-летний мальчик

Трагедия унесла жизнь 8-летнего ребенка, еще двое детей и трое взрослых пострадали.

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В поселке Калиновское Бериславского района произошел взрыв неизвестного предмета в частном доме. К сожалению, погиб 8-летний мальчик, еще пятеро человек получили травмы. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Минно-взрывовые травмы и осколочные ранения получили двое детей — 8-летний мальчик и 16-летняя девочка. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Также был госпитализирован мужчина 1989 года рождения. У него диагностирована минно-взрывовая травма. Медики продолжают его обследование.

Кроме того, среди пострадавших — две женщины. У 36-летней пострадавшей — острая реакция на стресс. 37-летняя женщина получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также множественные осколочные ранения рук, ног, шеи и грудной клетки. Обе были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

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