На Херсонщині через вибух боєприпасу загинув 8-річний хлопчик

Трагедія забрала життя 8-річної дитини, ще двоє дітей і троє дорослих постраждали.

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У селищі Калинівське Бериславського району стався вибух невідомого предмета в приватному будинку. На жаль, загинув 8-річний хлопчик, ще п’ятеро людей травмовані. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Мінно-вибухові травми та уламкові поранення дістали двоє дітей — 8-річний хлопчик та 16-річна дівчинка. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Також шпиталізували чоловіка 1989 року народження. В нього діагностували мінно-вибухову травму. Медики його дообстежують.

Крім того, серед постраждалих дві жінки. У 36-річної потерпілої — гостра реакція на стрес. 37-річна жінка дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також множинні уламкові поранення рук, ніг, шиї та грудної клітки. Їх доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

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