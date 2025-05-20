Суд не имеет права решать вопрос о снижении суммы расходов на профессиональную правовую помощь по собственной инициативе – Верховный Суд

Снижение суммы судебных расходов на профессиональную юридическую помощь, подлежащих распределению между сторонами, возможно исключительно на основании ходатайства другой стороны с обоснованием несоблюдения требований соразмерности расходов со сложностью дела, объемом и временем выполнения работ.

Фото: kyivobl.tax.gov.ua

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Именно сторона, заинтересованная в возмещении расходов на профессиональную юридическую помощь, должна предпринять необходимые меры для их взыскания с другой стороны.

В то же время другая сторона имеет право высказывать возражения против таких требований, что исключает возможность инициативы суда по возмещению расходов без соответствующих действий со стороны заинтересованной стороны.

На это указал Кассационный гражданский суд Верховного Суда в постановлении от 13 марта 2025 года по делу №275/150/22.

Так, суд первой инстанции иск удовлетворил частично, дополнительным решением ходатайство ответчика о взыскании расходов на профессиональную юридическую помощь удовлетворил частично, мотивировав это тем, что фактически ответчик нес расходы на юридическую помощь в этом деле и как ответчик по первоначальному иску, и как истец по встречному. Поскольку во встречном иске суд отказал, понесенные ею расходы на юридическую помощь как истца по встречному иску не подлежат взысканию на основании п. 2 ч. 2 ст. 141 ГПК.

Апелляционный суд решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении иска о взыскании на недвижимое имущество, дополнительное решение оставил без изменений.

Верховный Суд согласился с дополнительным решением местного суда и постановлением апелляционного суда относительно взысканных расходов на юридическую помощь, исходя из следующего.

Снижение суммы судебных расходов на профессиональную юридическую помощь, подлежащих распределению между сторонами, возможно исключительно на основании ходатайства другой стороны с обоснованием несоблюдения требований соразмерности расходов со сложностью дела, объемом и временем выполнения работ.

Суд, руководствуясь принципами диспозитивности и состязательности, не имеет права решать вопрос о снижении суммы судебных расходов на профессиональную правовую помощь по собственной инициативе.

Принцип состязательности нашел свое воплощение, в частности, в положениях частей 5, 6 ст. 137 ГПК, согласно которым именно на другую сторону возложена обязанность обоснования наличия оснований для снижения размера расходов на юридическую помощь, подлежащих распределению между сторонами, а также обязанность доказывания их несоразмерности, поэтому при решении вопроса о взыскании расходов на профессиональную юридическую помощь следует оценивать исключительно те обстоятельства, по которым другая сторона имеет возражения.

Автор: Наталя Мамченко

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