Продавали 14 автомобилей «для ВСУ» — в Тернопольской области будут судить мошенников

В Тернопольской области разоблачили схему ввоза авто из ЕС под видом гуманитарной помощи.

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В Тернопольской области будут судить группу лиц за незаконный ввоз 14 автомобилей из ЕС в Украину под видом гуманитарной помощи. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

В суд направлен обвинительный акт в отношении участников организованной преступной группы, обвиняемых в предоставлении заведомо недостоверной информации органам государственной власти в вопросах налогообложения, если такие действия нанесли значительный материальный ущерб (ч. 2 ст. 201-2, ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 222 УК Украины).

По данным следствия, житель Львовской области в течение 2023 года организовал схему продажи автомобилей на территории Тернопольской, Львовской и Хмельницкой областей, ввезённых в Украину под видом гуманитарной помощи.

Во время растаможивания автомобилей на Львовской таможне он вместе с сообщниками из Тернопольской и Хмельницкой областей предоставлял поддельные письма от благотворительных организаций, в которых утверждалось, что автомобили будут переданы в военные части ВСУ.

«На самом деле автомобили продавались через популярные интернет-платформы по цене от 2500 до 7500 долларов и не поступали в военные части», — отметили в прокуратуре.

Указывается, что по этой схеме было ввезено 14 автомобилей, при этом государственный бюджет недополучил более 3 миллионов гривен таможенных сборов, акцизного налога и НДС.

Правоохранители разоблачили мошенников на территории Тернопольской области во время очередной попытки ввоза автомобиля.

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