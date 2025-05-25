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Продавали 14 автомобілів «для ЗСУ» — на Тернопільщині судитимуть шахраїв

13:11, 25 травня 2025
На Тернопільщині викрили схему ввезення авто з ЄС під виглядом гуманітарної допомоги.
Продавали 14 автомобілів «для ЗСУ» — на Тернопільщині судитимуть шахраїв
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На Тернопільщині судитимуть групу осіб за незаконне ввезення 14 автомобілів з ЄС в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно учасників організованої злочинної групи, обвинувачених у наданні завідомо неправдивої інформації органам державної влади щодо податків, якщо ці дії завдали великої матеріальної шкоди (ч.2 ст.201-2, ч.2 ст. 28, ч. 1,2 ст. 222 КК України).

За даними слідства, житель Львівщини упродовж 2023 року налагодив схему з продажу автомобілів на території Тернопільської, Львівської та Хмельницької областей, ввезених в Україну як гуманітарну допомогу.

Під час розмитнення автомобілів на Львівську митницю він разом зі спільниками з Тернопільщини та Хмельниччини подав підроблені листи від благодійних організацій, в яких вказано, що надалі ці автомобілі буде передано до військових частин ЗСУ.

«Насправді авто реалізовувались через популярні інтернет-ресурси за ціною від 2500 до 7500 доларів і вони не потрапляли до військових частин», — зазначили в прокуратурі.

Вказується, що за цією схемою було ввезено 14 автомобілів та не сплачено понад 3 млн грн до державного бюджету мита, акцизного податку та ПДВ.

Правоохоронці викрили шахраїв на території Тернопільщини під час чергового ввезення авто.

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