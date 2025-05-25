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У Британії адвоката з 40-річним стажем позбавили ліцензії через приховування свого банкрутства

12:53, 25 травня 2025
Суд визнав, що юрист свідомо не повідомив про банкрутство, що тривало шість років, попри вимоги законодавства.
У Британії адвоката з 40-річним стажем позбавили ліцензії через приховування свого банкрутства
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У Великій Британії досвідченого адвоката Стівена Сіммонса, який понад шість років приховував свій фінансовий стан від роботодавця та регулятора, виключили з реєстру практикуючих юристів. Відповідне рішення ухвалив Дисциплінарний трибунал соліситорів, повідомляє Law Gazette.

Сіммонс, якого було допущено до практики ще у 1980 році, стверджував, що вважав банкрутство «особистою справою», яка не стосувалася його юридичної діяльності. Однак суд визнав це твердження таким, що не заслуговує на довіру.

У рішенні трибуналу зазначено: «[Сіммонс], який в усьому іншому був здібним, старанним і компетентним юристом з понад 40-річним досвідом, безсумнівно, зіткнувся з серйозними проблемами. Його рішення приховати ці проблеми, замість того щоб відверто заявити про них, було помилкою в судженні».

Суд додав, що якби адвокат своєчасно розкрив інформацію, можливо, він і міг би продовжити практику — хоча й із запобіжними заходами.

Сіммонс працював у юридичній фірмі Brightstone Law (Гартфордшир). У 1990-х він уже проходив через банкрутство, а в 2009 році уклав добровільну угоду з кредиторами, заборгувавши £150 000 податковій службі. У 2014 році щодо нього знову винесли постанову про банкрутство, але адвокат не повідомив про це Юридичне регуляторне управління (SRA). Також він не повідомив регулятора про угоду щодо обмежень у банкрутстві, укладену в 2015 році.

Через банкрутство 2014 року його свідоцтво на право практики було автоматично призупинене, проте Сіммонс продовжував працювати до 2020 року. За даними SRA, він тричі навмисно надавав неправдиву фінансову інформацію та свідомо приховував своє банкрутство.

На захист адвокат заявив, що йому 75 років, він має чотири десятиліття юридичного досвіду, завжди сумлінно працював і збудував хорошу репутацію серед клієнтів. Фінансові труднощі він пояснив особистими невдачами як партнер у попередній фірмі.

Сіммонс наполягав, що його банкрутство — виключно приватна справа, яка не вплинула на якість його юридичних послуг.

Однак трибунал визнав доведеними всі п’ять пунктів звинувачення, включно з фактами свідомої нечесності.

У рішенні наголошено:«Причини банкрутства не звільняють юриста від обов’язку повідомити про цей факт регулятора».

Незважаючи на витрати SRA у розмірі близько £40 000, суд вирішив не покладати на Сіммонса обов’язок відшкодовувати кошти, зважаючи на його вік, стан здоров’я та обмежені фінансові можливості.

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