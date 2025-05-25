В Британии адвоката с 40-летним стажем лишили лицензии из-за сокрытия своего банкротства

Суд признал, что юрист сознательно не сообщил о продолжающемся шесть лет банкротстве, несмотря на требования законодательства.

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В Великобритании опытного адвоката Стивена Симмонса, который более шести лет скрывал своё финансовое положение от работодателя и регулятора, исключили из реестра практикующих юристов. Соответствующее решение принял Дисциплинарный трибунал солиситоров, сообщает Law Gazette.

Симмонс, получивший право на юридическую практику ещё в 1980 году, утверждал, что считал своё банкротство «личным делом», не связанным с профессиональной деятельностью. Однако суд признал такое объяснение недостоверным.

В решении трибунала сказано: «[Симмонс], который в остальном был способным, старательным и компетентным юристом с более чем 40-летним опытом, без сомнения, столкнулся с серьёзными проблемами. Его решение скрыть эти проблемы, а не открыто заявить о них, было ошибкой в суждении».

Суд добавил, что, если бы адвокат своевременно раскрыл информацию, он, возможно, мог бы продолжить практику — хотя и при соблюдении определённых условий.

Симмонс работал в юридической фирме Brightstone Law (графство Хартфордшир). В 1990-х он уже проходил процедуру банкротства, а в 2009 году заключил добровольное соглашение с кредиторами, задолжав налоговой службе £150 000. В 2014 году его снова признали банкротом, однако он не сообщил об этом Юридическому регуляторному органу (SRA). Также он умолчал о договорённости по ограничениям в рамках банкротства, подписанной в 2015 году.

В связи с банкротством 2014 года его сертификат на право практики был автоматически приостановлен, но Симмонс продолжал работать до 2020 года. По данным SRA, он трижды намеренно предоставлял ложную финансовую информацию и сознательно скрывал факт банкротства.

В свою защиту адвокат заявил, что ему 75 лет, он имеет 40-летний юридический стаж, всегда добросовестно работал и заработал хорошую репутацию у клиентов. Финансовые трудности он объяснил личными неудачами на предыдущем месте работы, где был партнёром.

Симмонс настаивал, что его банкротство — сугубо частное дело, которое никак не влияло на качество юридических услуг.

Тем не менее трибунал признал обоснованными все пять пунктов обвинения, включая факт преднамеренной нечестности.

В решении подчёркивается: «Причины банкротства не освобождают юриста от обязанности сообщить о нём регулятору».

Несмотря на то, что расходы SRA составили около £40 000, суд решил не взыскивать их с Симмонса, учитывая его возраст, состояние здоровья и ограниченные финансовые возможности.

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