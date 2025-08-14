Зеленский встретился со Стармером: обсудили ожидания от саммита на Аляске

Владимир Зеленский и Кир Стармер уделили детальное внимание гарантиям безопасности, которые могут сделать мир действительно устойчивым, если США удастся дожать РФ до прекращения убийств и к содержательной дипломатии.

В Лондоне состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, в ходе которой лидеры скоординировали следующие шаги и обсудили дальнейшую поддержку Украины. Об этом сообщил официальный сайт Главы государства.

Глава государства поблагодарил Кира Стармера, Великобританию и весь британский народ за искреннюю и неизменную поддержку Украины и украинцев.

Президент и Премьер-министр обсудили итоги вчерашней онлайн-встречи с европейскими лидерами, совместного разговора с президентом США Дональдом Трампом и заседания коалиции желающих.

«Сегодня уже в двустороннем формате лидеры обменялись мнениями относительно ожиданий от встречи на Аляске и вероятных перспектив.

Владимир Зеленский и Кир Стармер уделили детальное внимание гарантиям безопасности, которые могут сделать мир действительно устойчивым, если Соединенным Штатам удастся дожать Россию до прекращения убийств и к содержательной дипломатии», — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул: важно, чтобы Украина вместе со всеми партнерами смогла достичь действенных форматов работы по безопасности в рамках коалиции желающих.

Лидеры также детально обсудили продолжение программ поддержки украинской армии и украинского оборонного производства. В частности, речь шла о таком механизме поставки оружия, как PURL. Глава государства пригласил Великобританию присоединиться к этой инициативе.

Отдельное внимание — столетнему соглашению между Украиной и Великобританией, которое Владимир Зеленский и Кир Стармер подписали в Киеве в январе этого года. Президент отметил, что Украина готовится ратифицировать его уже до конца месяца. После этого, как результат, можно будет провести расширенную встречу Украина – Великобритания.

Кроме того, лидеры обсудили инвестиции в украинское производство дронов. Владимир Зеленский отметил, что у Украины есть значительный потенциал увеличения объемов производства и необходимо срочное финансирование для этого. По словам Главы государства, именно дроны играют решающую роль на передовой, Украина имеет большие возможности для их изготовления, поэтому инвестиции в производство дронов способны повлиять на ситуацию на стратегическом уровне. Лидеры договорились работать вместе с другими партнерами ради этого.

Напомним, что США временно ослабили санкции по подготовке встречи Трампа и Путина на Аляске.

Ранее Трамп заявил, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если Путин после встречи на Аляске не согласится прекратить войну против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп и Путин не примут никакого решения без Украины.

