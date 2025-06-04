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Институт ВМС Украины начал вступительную кампанию-2025 – приглашают будущих офицеров флота

10:00, 4 июня 2025
Подать документы в Институт ВМС можно до 1 июля.
Институт ВМС Украины начал вступительную кампанию-2025 – приглашают будущих офицеров флота
Фото: mod.gov.ua
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Министерство обороны Украины объявило о старте вступительной кампании в Институт Военно-Морских Сил, который готовит специалистов для Вооруженных сил Украины. Учебное заведение приглашает на обучение мотивированных мужчин и женщин в возрасте от 17 до 30 лет, которые мечтают о карьере офицера национального флота.

Направления подготовки охватывают:

- корабельное оружие и навигацию;

- поисково-спасательные и водолазно-аварийные работы;

- корабельные энергетические установки;

- Береговое ракетно-артиллерийское вооружение;

- радиотехническое вооружение и связь;

- психологическую подготовку персонала.

Прием документов продлится до 1 июля 2025 года. Кандидаты должны иметь полное среднее образование, сдать национальный мультипредметный тест (НМТ), пройти медицинский осмотр, психологическое обследование и проверку физической подготовки.

Во время обучения курсанты обеспечиваются жильем, питанием, форменной одеждой и денежным содержанием. После выпуска они служат в Военно-Морских Силах, Силах спецопераций, морской охране ГПСУ, Нацгвардии и других подразделениях Сил обороны.

Современное обучение с практическим уклоном:

Институт использует передовые тренажеры, в частности навигационно-тактические симуляторы, тренажеры корабельных систем, интерактивные средства изучения иностранных языков. Курсанты имеют возможность учиться по международным программам в США, Великобритании, Германии, Франции, Италии,

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