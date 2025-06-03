В Нидерландах развалилась коалиция, а премьер уходит в отставку

Премьер Нидерландов Дик Схооф заявил, что подаст королю прошение об отставке правительства, что приведет к новым выборам.

Фото: washingtonpost.com

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Лидер ультраправой нидерландской Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил о выходе своей партии из правительства из-за разногласий по вопросу иммиграции. И без того шаткая коалиция — ее не могли сформировать около полугода — распалась, и в стране возможны досрочные выборы, пишет Politico.

«Нет подписи под нашими планами по убежищу. Нет изменений в коалиционном соглашении. PVV выходит из коалиции», — написал Вилдерс в соцсети.

Премьер-министр Дик Схооф объявил во второй половине дня, что подаст королю прошение об отставке правительства, что приведет к новым выборам менее чем через год после прихода его кабинета к власти.

Хотя министры от PVV подают в отставку, Схооф заявил, что остальная часть правительства — включая его самого — останется в статусе временного кабинета до формирования нового правительства.

Схооф назвал шаг Вилдерса «ненужным и безответственным». Однако добавил: «Если одна партия теряет волю продолжать (реализацию правительственной программы), двигаться дальше вместе невозможно».

Вилдерс настаивал, чтобы его коалиционные партнеры немедленно поддержали его «план из 10 пунктов» по вопросам убежища.

«PVV пообещала избирателям самую жесткую политику в отношении убежища», включая предложение «закрыть границы для соискателей убежища», — сказал Вилдерс журналистам утром во вторник. Когда его партнеры отказались подписать планы, он заявил: «У меня не осталось выбора, кроме как отказаться от поддержки этого Кабинета».

Вилдерс добавил, что сообщил Схоофу о намерении отозвать министров от PVV из правительства.

Он также подчеркнул: «Я подписывался под самой жесткой миграционной политикой, а не под крушением Нидерландов».

Еще лидер правых заявил о намерении возглавить правительство Нидерландов.

Он также пообещал приложить все усилия, чтобы Партия свободы набрала наибольшее количество голосов по результатам следующих выборов.

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