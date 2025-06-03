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У Нідерландах розпалася коаліція, а прем’єр йде у відставку

17:14, 3 червня 2025
Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що подасть королю прохання про відставку уряду, що призведе до нових виборів.
У Нідерландах розпалася коаліція, а прем’єр йде у відставку
Фото: washingtonpost.com
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Лідер ультраправої нідерландської Партії свободи (PVV) Герт Вілдерс оголосив про вихід своєї партії з уряду через розбіжності щодо міграційної політики. І без того хитка коаліція — яку не могли сформувати близько пів року — розпалася, і в країні можливі дострокові вибори, пише Politico.

«Немає підпису під нашими планами щодо надання притулку. Немає змін до коаліційної угоди. PVV виходить із коаліції», — написав Вілдерс у соцмережі.

Прем’єр-міністр Дік Схооф оголосив у другій половині дня, що подасть королю прохання про відставку уряду, що призведе до нових виборів менш ніж за рік після вступу його кабінету на посаду.

Хоча міністри від PVV подають у відставку, Схооф заявив, що решта уряду — включно з ним самим — залишиться в статусі тимчасового кабінету до формування нового уряду.

Схооф назвав крок Вілдерса «непотрібним і безвідповідальним». Однак додав: «Якщо одна партія втрачає волю продовжувати (реалізацію урядової програми), рухатися далі разом неможливо».

Вілдерс наполягав на тому, щоб його коаліційні партнери негайно підтримали його «план на 10 пунктів» щодо питань надання притулку.

«PVV пообіцяла виборцям найжорсткішу політику щодо надання притулку», включаючи пропозицію «закрити кордони для шукачів притулку», — сказав Вілдерс журналістам у вівторок вранці. Коли його партнери відмовилися підписати плани, він заявив: «У мене не залишилось вибору, окрім як відкликати підтримку цьому Кабінету».

Вілдерс додав, що повідомив Схоофа про намір відкликати міністрів від PVV з уряду.

Він також наголосив: «Я підписувався під найжорсткішою міграційною політикою, а не під крахом Нідерландів».

Також лідер правих заявив про намір очолити уряд Нідерландів.

Він пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб Партія свободи здобула найбільшу кількість голосів за результатами наступних виборів.

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Нідерланди

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