Украинцам напомнили, кто не имеет права на наследование по закону

Существуют категории лиц, которые могут быть отстранены от наследования.

Фото: stvselrada.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Черкасский апелляционный суд напомнил, кто не имеет права на наследование по закону.

Наследование — это важный юридический процесс. В Украине вопросы наследования регулируются, в частности, Гражданским кодексом Украины (далее — Кодекс).

Так, установлено, что право на наследование имеют лица, указанные в завещании. В случае отсутствия завещания, признания его недействительным, непринятия наследства или отказа от его принятия наследниками по завещанию, а также в случае, если завещанием не охвачено все наследство — право на наследование по закону получают лица, указанные в статьях 1261–1265 Кодекса (статья 1223 Кодекса).

Однако существуют категории лиц, которые могут быть отстранены от наследования.

Кодекс определяет основания для лишения права на наследование определенных лиц, несмотря на наличие оснований для их призвания к наследованию, например: назначение наследником в тексте завещания, наличие определенной степени родства, пребывание в браке с наследодателем или на его иждивении в установленный законом срок.

Так, согласно статье 1224 Кодекса, не имеет права на наследование:

лицо, которое умышленно лишило жизни наследодателя или кого-либо из возможных наследников либо совершило покушение на их жизнь. Это положение не применяется к лицу, совершившему такое покушение, если наследодатель, зная об этом, все же назначил ее своим наследником по завещанию;

лицо, которое умышленно препятствовало наследодателю составить завещание, внести в него изменения или отменить его, и тем самым способствовало возникновению у себя или других лиц права на наследство либо увеличению их доли.

Не имеют права на наследование по закону:

родители после ребенка, в отношении которого они были лишены родительских прав и эти права не были восстановлены на момент открытия наследства;

родители (усыновители) и совершеннолетние дети (усыновленные), а также другие лица, которые уклонялись от выполнения обязанности по содержанию наследодателя, если этот факт установлен судом;

лица, состоявшие в браке, признанном недействительным или признанном таковым по решению суда. Если брак признан недействительным после смерти одного из супругов, то за другим супругом, пережившим его и не знавшим, и не могшим знать о препятствиях к регистрации брака, суд может признать право на наследование доли умершего супруга в имуществе, приобретенном ими во время этого брака.

По решению суда лицо может быть отстранено от наследования по закону, если будет установлено, что оно уклонялось от оказания помощи наследодателю, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья находился в беспомощном состоянии.

Указанные положения распространяются на всех наследников, в том числе и на тех, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, а также на лиц, в пользу которых сделан завещательный отказ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.