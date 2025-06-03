Украинцам напомнили, кто не имеет права на наследование по закону

Черкасский апелляционный суд напомнил, кто не имеет права на наследование по закону.
Наследование — это важный юридический процесс. В Украине вопросы наследования регулируются, в частности, Гражданским кодексом Украины (далее — Кодекс).
Так, установлено, что право на наследование имеют лица, указанные в завещании. В случае отсутствия завещания, признания его недействительным, непринятия наследства или отказа от его принятия наследниками по завещанию, а также в случае, если завещанием не охвачено все наследство — право на наследование по закону получают лица, указанные в статьях 1261–1265 Кодекса (статья 1223 Кодекса).
Однако существуют категории лиц, которые могут быть отстранены от наследования.
Кодекс определяет основания для лишения права на наследование определенных лиц, несмотря на наличие оснований для их призвания к наследованию, например: назначение наследником в тексте завещания, наличие определенной степени родства, пребывание в браке с наследодателем или на его иждивении в установленный законом срок.
Так, согласно статье 1224 Кодекса, не имеет права на наследование:
Не имеют права на наследование по закону:
По решению суда лицо может быть отстранено от наследования по закону, если будет установлено, что оно уклонялось от оказания помощи наследодателю, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья находился в беспомощном состоянии.
Указанные положения распространяются на всех наследников, в том числе и на тех, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, а также на лиц, в пользу которых сделан завещательный отказ.
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