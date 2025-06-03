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Побег в Молдову на надувном матрасе за $4 тысячи — правоохранитель организовывал «тур» для уклониста

16:54, 3 июня 2025
Правоохранитель из Винницкой области пообещал незаконно переправить военнообязанного через Днестр на резиновом матрасе.
Побег в Молдову на надувном матрасе за $4 тысячи — правоохранитель организовывал «тур» для уклониста
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Государственное бюро расследований задержало правоохранителя из Винницкой области, который за 4 тысячи долларов пытался переправить военнообязанного через границу на надувном матрасе. Об этом сообщает ГБР.

Указывается, что должностное лицо предложило свои услуги мужчине, который интересовался возможностью нелегального пересечения границы Украины. Во время личной встречи правоохранитель заверил, что может организовать или выступить посредником в выезде за границу вне официальных пунктов пропуска.

Свои услуги он оценил в 4 тысячи долларов, предупредив, что сумма может увеличиться, если придется привлекать других людей.

Согласно предварительному замыслу, в назначенное время должностное лицо должно было доставить мужчину к дому возле государственной границы. Оттуда уклонист должен был переплыть через реку Днестр в Молдову на надувном матрасе.

Правоохранителя задержали во время передачи денег.

Досудебное расследование продолжается.

Согласно оперативной информации, правоохранитель мог иметь сообщников, которые систематически занимались вывозом военнообязанных мужчин за границу. Устанавливается круг причастных лиц, а также роль задержанного в этой преступной схеме.

Правоохранитель подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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ГБР военнообязанный пересечение границы

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