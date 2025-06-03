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Втеча до Молдови на надувному матраці за $4 тисячі — правоохоронець організовував «тур» для ухилянта

16:54, 3 червня 2025
Правоохоронець з Вінниччини пообіцяв незаконно переправити військовозобов’язаного через Дністер на гумовому матраці.
Втеча до Молдови на надувному матраці за $4 тисячі — правоохоронець організовував «тур» для ухилянта
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Державне бюро розслідувань затримало правоохоронця з Вінницької області, який за 4 тисячі доларів намагався переправити військовозобов’язаного через кордон на надувному матраці. Про це повідомляє ДБР.

Вказується, що посадовець запропонував свої послуги чоловіку, який цікавився можливістю нелегального перетнину кордону України. Під час особистої зустрічі правоохоронець запевнив, що може організувати або стати посередником виїзду за кордон поза офіційними пунктами пропуску.

Свої послуги він оцінив у 4 тисячі доларів, попередивши, що сума може збільшитись, якщо доведеться задіяти інших людей.

За попереднім задумом, у визначений час посадовець мав доставити чоловіка до будинку поблизу державного кордону. Звідти ухилянт мав переплести через річку Дністер до Молдови на надувному матраці.

Правоохоронця затримали під час передачі коштів.

Досудове розслідування триває.

За оперативною інформацією, правоохоронець міг мати спільників, які систематично займалися вивезенням військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Встановлюється коло причетних осіб, а також роль затриманого у цій злочинній схемі.

Правоохоронець підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років з конфіскацією майна.

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ДБР військовозобов'язаний перетин кордону

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