Военнослужащий по контракту, совершивший самовольное оставление части, несет ответственность, даже если вернулся на службу, но не доложил о прибытии командиру — Верховный Суд

При этом для уголовной ответственности не требуется подтверждать факт исчезновения с места несения службы материалами служебного расследования, отметил Верховный Суд.

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Для военнослужащего военной службы по контракту ответственность за самовольное оставление воинской части или места службы (ч. 5 ст. 407 УК) наступает в случае неявки в срок на службу без уважительных причин после любого пребывания вне части или даже когда последний вернулся в часть, но не доложил о прибытии соответствующему командиру (начальнику), не приступил к исполнению обязанностей военной службы.

При этом не требуется подтверждение факта исчезновения с места несения службы материалами служебного расследования. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 31 марта 2025 года по делу № 295/8165/23.

Обстоятельства дела

Как указал Верховный Суд, военнослужащий военной службы по контракту без разрешения соответствующих командиров (начальников) и без уважительных причин, в условиях военного положения, 18.06.2022 не явился на службу в пункт временной дислокации и проводил время по собственному усмотрению до 22.06.2023, когда прибыл в следственный отдел ГБР, чем завершил совершение преступления.

Местный суд признал виновным и приговорил военнослужащего по ч. 5 ст. 407 УК. Апелляционный суд изменил этот приговор в части назначенного наказания.

В кассационной жалобе защитник отмечал, что в материалах уголовного производства отсутствуют материалы служебного расследования относительно факта исчезновения военнослужащего с места несения службы.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд Верховного Суда оставил без изменения решения судов предыдущих инстанций. В обоснование позиции КУС ВС указал, что органом досудебного расследования военнослужащему инкриминирована неявка в срок на службу без уважительных причин, продолжительностью более одного месяца, совершенная в условиях военного положения военнослужащим (кроме срочной службы).

Судебное разбирательство, согласно ч. 1 ст. 337 УПК, проводится только в пределах предъявленного обвинения в соответствии с обвинительным актом, кроме случаев, предусмотренных этой статьей.

КУС обратил внимание, что для военнослужащего военной службы по контракту ответственность за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 407 УК, наступает в случае неявки в срок на службу без уважительных причин после любого пребывания вне части, или даже когда последний вернулся в часть, но не доложил о прибытии соответствующему командиру (начальнику), не приступил к исполнению обязанностей военной службы. Поскольку военнослужащие службы по контракту распоряжаются свободным от службы временем по собственному усмотрению, что предусмотрено контрактом, начальным моментом неявки на службу является день, в который они должны были прибыть на службу, но не прибыли.

При таких обстоятельствах, для доказывания наличия состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 407 УК, необходимость подтверждения доказательствами или материалами служебного расследования факта исчезновения военнослужащего с места несения службы отсутствует.

Автор: Наталя Мамченко

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