Практика судов
  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Военнослужащий по контракту, совершивший самовольное оставление части, несет ответственность, даже если вернулся на службу, но не доложил о прибытии командиру — Верховный Суд

08:15, 4 июня 2025
При этом для уголовной ответственности не требуется подтверждать факт исчезновения с места несения службы материалами служебного расследования, отметил Верховный Суд.
Военнослужащий по контракту, совершивший самовольное оставление части, несет ответственность, даже если вернулся на службу, но не доложил о прибытии командиру — Верховный Суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Для военнослужащего военной службы по контракту ответственность за самовольное оставление воинской части или места службы (ч. 5 ст. 407 УК) наступает в случае неявки в срок на службу без уважительных причин после любого пребывания вне части или даже когда последний вернулся в часть, но не доложил о прибытии соответствующему командиру (начальнику), не приступил к исполнению обязанностей военной службы.

При этом не требуется подтверждение факта исчезновения с места несения службы материалами служебного расследования. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 31 марта 2025 года по делу № 295/8165/23.

Обстоятельства дела

Как указал Верховный Суд, военнослужащий военной службы по контракту без разрешения соответствующих командиров (начальников) и без уважительных причин, в условиях военного положения, 18.06.2022 не явился на службу в пункт временной дислокации и проводил время по собственному усмотрению до 22.06.2023, когда прибыл в следственный отдел ГБР, чем завершил совершение преступления.

Местный суд признал виновным и приговорил военнослужащего по ч. 5 ст. 407 УК. Апелляционный суд изменил этот приговор в части назначенного наказания.

В кассационной жалобе защитник отмечал, что в материалах уголовного производства отсутствуют материалы служебного расследования относительно факта исчезновения военнослужащего с места несения службы.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд Верховного Суда оставил без изменения решения судов предыдущих инстанций. В обоснование позиции КУС ВС указал, что органом досудебного расследования военнослужащему инкриминирована неявка в срок на службу без уважительных причин, продолжительностью более одного месяца, совершенная в условиях военного положения военнослужащим (кроме срочной службы).

Судебное разбирательство, согласно ч. 1 ст. 337 УПК, проводится только в пределах предъявленного обвинения в соответствии с обвинительным актом, кроме случаев, предусмотренных этой статьей.

КУС обратил внимание, что для военнослужащего военной службы по контракту ответственность за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 407 УК, наступает в случае неявки в срок на службу без уважительных причин после любого пребывания вне части, или даже когда последний вернулся в часть, но не доложил о прибытии соответствующему командиру (начальнику), не приступил к исполнению обязанностей военной службы. Поскольку военнослужащие службы по контракту распоряжаются свободным от службы временем по собственному усмотрению, что предусмотрено контрактом, начальным моментом неявки на службу является день, в который они должны были прибыть на службу, но не прибыли.

При таких обстоятельствах, для доказывания наличия состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 407 УК, необходимость подтверждения доказательствами или материалами служебного расследования факта исчезновения военнослужащего с места несения службы отсутствует.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд ВСУ военные армия судебная практика контракт военнослужащие контрактник военная служба СЗЧ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Заместитель председателя ГСА по цифровизации получил дисциплинарное дело – что известно

На должностное лицо Государственной судебной администрации пожаловался Хозяйственный суд Киева.

Военнослужащий по контракту, совершивший самовольное оставление части, несет ответственность, даже если вернулся на службу, но не доложил о прибытии командиру — Верховный Суд

При этом для уголовной ответственности не требуется подтверждать факт исчезновения с места несения службы материалами служебного расследования, отметил Верховный Суд.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о закрытии части данных о предприятиях ОПК в публичных реестрах

Законопроект предусматривает, что доступ к публичным электронным реестрам ограничивается в части информации о юридических лицах, а также других сведений, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, держателем соответствующего реестра в порядке, определенном Кабмином.

Владимир Зеленский подписал закон о реформе зарплат и премий госслужащих – что изменится

Минимальный размер должностного оклада в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов, районов в городах, должен составлять не менее 7570 грн.

Ответственность судьи за принятое им судебное решение

ВСП стоит изменить подходы к рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей за принятые ими решения, во-первых, унифицировав свою дисциплинарную практику, во-вторых, перестав «видеть» чуть ли не в каждой дисциплинарной жалобе лишь «несогласие с судебным решением» — д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Балась
    Тетяна Балась
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олеся Чудак
    Олеся Чудак
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва