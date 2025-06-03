В ГСЦ МВД объяснили, как поставить гуманитарный автомобиль на временный госучет за военнослужащим

Автомобили, признанные гуманитарной помощью, конечными получателями которых являются военнослужащие, подлежат временному государственному учету.

Фото: persha.kr.ua

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Главный сервисный центр МВД разъяснил, как поставить гуманитарный автомобиль на временный государственный учет за военнослужащим.

Там подчеркнули, что транспортные средства, признанные гуманитарной помощью, конечными получателями которых являются военнослужащие, подлежат временному госучету. То есть военнослужащий может поставить на себя автомобиль, который используется при выполнении задач, связанных с обороной государства. По состоянию на 3 июня этой услугой воспользовались около 9 000 военнослужащих по всей территории Украины. В основном — это регионы, расположенные ближе к линии фронта.

Ранее такая возможность существовала только в случае, если автомобиль был ввезен на таможенную территорию Украины по декларации, утвержденной постановлением Кабинета Министров от 5 сентября 2023 года № 953 и внесен в реестр гуманитарных автомобилей. После вступления в силу постановления КМУ «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 7 сентября 1998 г. № 1388 и от 10 мая 2022 г. № 584» № 550 от 13 мая 2025 года, перечень транспортных средств, доступных для временного учета, значительно расширился.

Теперь военнослужащие могут поставить на временный учет авто, ввезенные до введения реестра гуманитарных автомобилей, и полноценно использовать его на всей территории Украины. В частности, авто, ввезенные по декларации, утвержденной КМУ от 1 марта 2022 года № 174.

Как поставить автомобиль на временный государственный учет за военнослужащим?

Для этого необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД с пакетом документов:

заявление военнослужащего – получателя транспортного средства;

документ, удостоверяющий личность военнослужащего (военный билет, удостоверение офицера);

документ, подтверждающий прохождение военной службы получателем (справка из воинской части);

акт приема-передачи транспортного средства, признанного гуманитарной помощью, по форме согласно приложению к постановлению КМУ от 10 мая 2022 года № 584;

декларация о перечне товаров, признанных гуманитарной помощью:

— либо электронная декларация, утвержденная постановлением КМУ от 05.09.2023 № 953;

— либо копия бумажной декларации, утвержденной постановлением КМУ от 01.03.2022 № 174, должным образом заверенная получателем гуманитарной помощи.

После подачи необходимых документов транспортное средство получает номерные знаки и временный регистрационный талон. Если в акте приема-передачи указаны военнослужащие, имеющие право пользования авто, в графу «Особые отметки» временного регистрационного талона вносятся пометка «Гуманитарная помощь» и данные о таких военнослужащих (всего — до пяти человек).

После завершения всех процедур военнослужащий обязан сообщить своей воинской части о том, что ему передано гуманитарное авто, учтенное за ним на временном государственном учете.

В каком случае могут отказать во временном государственном учете?

Согласно постановлению Кабмина от 29 октября 2024 года № 1235, которое регулирует вопросы временного учета и использования авто, конечными получателями которых являются военнослужащие, сервисные центры МВД могут отказать в услуге. В частности, если за военнослужащим уже числится автомобиль на временном госучете, и эта информация внесена в Единый государственный реестр транспортных средств.

В каких случаях гуманитарное транспортное средство снимается с временного государственного учета?

Такие автомобили снимаются с учета только в случае информирования воинской частью об обстоятельствах:

уничтожение транспортного средства;

гибель (смерть) получателя;

приостановление военной службы получателем;

признание получателя без вести пропавшим;

нахождение получателя в плену;

нахождение получателя на лечении более одного месяца (в т.ч. из-за ранения, контузии, травмы или увечья);

розыск получателя в связи с самовольным оставлением части или дезертирством;

увольнение с военной службы;

отказ получателя от транспортного средства, признанного гуманитарной помощью, в пользу другого военнослужащего.

После снятия авто с временного учета его можно передать только тому военнослужащему, который был указан в акте приема-передачи (до 5 лиц), кроме случаев, когда транспорт снят с временного госучета для постановки на ведомственный учет или списан из-за уничтожения.

Что будет с автомобилями, закрепленными за военнослужащими, после окончания военного положения?

В течение 90 суток со дня прекращения или отмены военного положения транспортные средства, признанные гуманитарной помощью и находящиеся на временном государственном учете, подлежат ведомственной регистрации государственными органами сектора безопасности и обороны. В противном случае временный государственный учет аннулируется, и такие транспортные средства считаются неучтенными.

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