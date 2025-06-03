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В Сумах число погибших в результате российских обстрелов возросло до 4 человек — ОВА

16:27, 3 июня 2025
В больнице скончался 43-летний мужчина, находившийся в крайне тяжелом состоянии, его 7-летняя дочь тяжело ранена.
В Сумах число погибших в результате российских обстрелов возросло до 4 человек — ОВА
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Во вторник, 3 июня, российские оккупанты нанесли удар по центру Сум. Число погибших в результате вражеского обстрела возросло до 4 человек. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

43-летний мужчина, находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался в больнице. Его 7-летняя дочь — тяжело ранена.

В результате атаки пострадали более 20 человек.

Ранее сообщалось, что в областном центре сегодня около 9 утра было зафиксировано 5 попаданий из РСЗО дальнего действия.

В результате ударов повреждены медицинское учреждение, автомобили и жилые дома.

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