У Сумах кількість загиблих в результаті російського обстрілу зросла до 4 людей — ОВА

У вівторок, 3 червня, російські окупанти завдали удару по центру Сум. Число загиблих внаслідок ворожого обстрілу зросло до 4 людей. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.
43-річний чоловік, який перебував у вкрай тяжкому стані, помер у лікарні. Його 7-річна донька — важкопоранена.
Внаслідок атаки постраждали понад 20 людей.
Раніше повідомлялося, що в обласному центрі сьогодні близько 9 ранку було 5 влучань з РСЗВ дальної дії.
Внаслідок влучань пошкоджений медичний заклад, автівки та будинки.
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