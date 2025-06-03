У ГСЦ МВС пояснили, як поставити гуманітарне авто на тимчасовий держоблік за військовослужбовцем

Автівки, визнані гуманітарною допомогою, кінцевими набувачами яких є військовослужбовці, підлягають тимчасовому державному обліку.

Фото: persha.kr.ua

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Головний сервісний центр МВС пояснив, як поставити гуманітарне авто на тимчасовий державний облік за військовослужбовцем.

Там підкреслили, що транспортні засоби, визнані гуманітарною допомогою, кінцевими набувачами яких є військовослужбовці, підлягають тимчасовому державному обліку. Тобто військовий може поставити на себе автомобіль, який використовується під час виконання завдань, пов’язаних з обороною держави. Станом на 03 червня такою послугою скористались близько 9000 військовослужбовців по всій території України. Звичайно, переважна більшість із них територіально звернулись до сервісних центрів МВС, що знаходяться у прифронтових регіонах

Раніше така опція була доступна виключно у випадку, якщо авто, яке було ввезено на митну територію України за декларацією, затвердженою постановою Уряду від 05 вересня 2023 року № 953 та внесено до реєстру гуманітарних авто. Після набрання чинності ПКМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 і від 10 травня 2022 р. № 584» № 550 від 13 травня 2025 року, перелік доступних для тимчасового обліку транспортних засобів значно розширився.

Відтепер, військовослужбовці можуть поставити на тимчасовий облік авто, які були ввезені до запровадження реєстру гуманітарних авто та повноцінно користуватись ним на всій території України. Зокрема авто ввезені за декларацією, затвердженою ПКМУ від 01 березня 2022 року № 174.

Як поставити на тимчасовий державний облік авто за військовослужбовцем?

Для цього необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС з пакетом документів:

заява військовослужбовця – набувача транспортного засобу;

документ, що посвідчує особу військовослужбовця (військовий квиток, посвідчення офіцера);

документ, що підтверджує проходження військової служби набувачем (довідка з військової частини);

акт приймання-передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою за формою згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2022 року № 584;

декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою:

— або електронну декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену постановою ПКМУ від 05.09.2023 № 953:

— або копію паперової декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену ПКМУ від 01.03.2022 № 174, засвідчену належним чином отримувачем гуманітарної допомоги.

Після подання необхідних документів транспортний засіб отримує номерні знаки і тимчасовий реєстраційний талон. Якщо до акта приймання-передачі внесено відомості про військовослужбовців, які мають право користування авто, до тимчасового реєстраційного талона у графу «Особливі відмітки» вноситься відмітка «Гуманітарна допомога» та відомості про таких військовослужбовців. Загалом їх може бути до п’яти осіб.

Після завершення усіх процедур військовослужбовець зобов’язаний повідомити військовій частині про те, що йому передано гуманітарне авто, яке обліковується за ним на тимчасовому державному обліку.

У якому випадку можуть відмовити у тимчасовому державному обліку?

Відповідно до постанови Уряду від 29 жовтня 2024 року № 1235 котра, власне, врегульовує питання тимчасового обліку та використання автівок, кінцевими набувачами яких є військовослужбовці, сервісні центри МВС можуть відмовляти набувачу в послузі. Зокрема, якщо за військовослужбовцем уже перебуває на тимчасовому державному обліку автомобіль, інформація про що міститься в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів;

У якому випадку гуманітарний транспортний засіб знімається з тимчасового державного обліку?

Такі автівки знімаються з тимчасового державного обліку лише в разі інформування військовою частиною про обставини щодо:

знищення транспортного засобу;

загибелі (смерті) набувача;

призупинення військової служби набувача;

визнання набувача особою, яка зникла безвісти;

перебування набувача у полоні;

перебування набувача на лікуванні впродовж періоду, що перевищує один місяць (зокрема, у зв’язку з пораненням, контузією, травмою або каліцтвом);

перебування набувача у розшуку у зв’язку із самовільним залишенням військової частини або дезертирством;

звільнення набувача з військової служби;

відмова набувача від транспортного засобу, визнаного гуманітарною допомогою, на користь іншого військовослужбовця.

Після зняття авто з тимчасового обліку, його можна передати лише тому військовослужбовцю, котрий був внесений в акт приймання-передачі (може бути до п’яти осіб), крім випадків, коли транспорт був знятий з тимчасового державного обліку для постановки на відомчий облік або вибракуваний у зв’язку зі знищенням.

Що буде з автівками, котрі закріплені за військовослужбовцями, після завершення воєнного стану?

Упродовж 90 діб з дня припинення чи скасування воєнного стану транспортні засоби, визнані гуманітарною допомогою і які перебувають на тимчасовому державному обліку, підлягають відомчій реєстрації державними органами сектору безпеки і оборони. У протилежному випадку тимчасовий державний облік скасовується і транспортні засоби вважаються необлікованими.

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