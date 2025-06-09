САП требует взыскать 8,4 млн грн с бывшей главы ГНС в Черниговской области и ее родственников

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в Высший антикоррупционный суд о гражданской конфискации активов бывшей начальницы Главного управления ГНС в Черниговской области, ее матери и сына. Общая сумма, которую САП просит взыскать в доход государства, составляет более 8,4 млн грн.
По данным НАПК, ГБР и материалам САП, в период с 2021 по 2023 годы семья должностного лица приобрела в собственность автомобиль Volvo, квартиру и четыре парковочных места в одном из жилых комплексов Киева.
Однако анализ официальных доходов показал, что у них не было законных источников для финансирования таких приобретений. В связи с этим прокурор подал иск о признании этих активов необоснованными и их взыскании в доход государства.
Суд также удовлетворил ходатайство САП об аресте указанного имущества — с целью обеспечения рассмотрения гражданского иска.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.