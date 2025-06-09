САП вимагає стягнути 8,4 млн грн у ексочільниці ДПС на Чернігівщині та її родичів

У справі фігурують авто, квартира та паркомісця в столиці, які, за даними слідства, були придбані без підтверджених джерел доходу.

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду щодо цивільної конфіскації активів колишньої начальниці Головного управління ДПС у Чернігівській області, її матері та сина. Загальна сума, яку САП просить стягнути в дохід держави, становить понад 8,4 млн грн.

За даними НАЗК, ДБР та матеріалами САП, у період з 2021 по 2023 роки родина посадовиці набула у власність автомобіль Volvo, квартиру та чотири паркомісця в одному з житлових комплексів Києва.

Однак аналіз офіційних доходів показав, що законного джерела для фінансування таких придбань у них не було. Відтак прокурор подав позов про визнання таких активів необґрунтованими та стягнення їх у дохід держави.

Суд також задовольнив клопотання САП про арешт вказаного майна — з метою забезпечення розгляду цивільного позову.

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