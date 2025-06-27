В Днепре задержали женщину, обворовавшую арендованную квартиру

Подозреваемая вынесла из жилья бытовую технику и другие вещи почти на 20 тысяч гривен, привлекая к преступлению знакомого под предлогом переезда.

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В Днепре 37-летняя женщина обокрала арендованное жилье. Ей сообщено о подозрении. Об этом сообщает полиция региона.

Подозреваемая, ранее неоднократно судимая за имущественные преступления, похитила бытовую технику и другие вещи на сумму почти 20 тысяч гривен.

Событие произошло в конце мая на проспекте Слобожанском в Индустриальном районе города. Установлено, что злоумышленница, арендовав квартиру, вынесла бытовую технику и другое имущество, которое ей не принадлежало. К реализации преступного умысла она привлекла знакомого — якобы для перевозки личных вещей.

Правоохранители установили и разыскали злоумышленницу. Ею оказалась 37-летняя уроженка соседней области, ранее не раз привлекавшаяся к уголовной ответственности за совершение преступлений.

Похищенное имущество изъято полицией.

Следователи сообщили женщине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — до восьми лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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