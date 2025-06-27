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У Дніпрі затримали жінку, яка обікрала орендовану квартиру

23:12, 27 червня 2025
Підозрювана винесла з житла побутову техніку та інші речі майже на 20 тисяч гривень, залучивши до злочину знайомого під приводом переїзду.
У Дніпрі затримали жінку, яка обікрала орендовану квартиру
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У Дніпрі 37-річна жінка обікрала орендоване житло. Їй повідомлено про підозру. Про це повідомляє поліція регіону.

Підозрювана, неодноразово засуджена за майнові злочини, викрала побутову техніку та інші речі майже на 20 тисяч гривень.

Подія сталась наприкінці травня по проспекту Слобожанському в Індустріальному районі міста. Встановлено, що зловмисниця, орендуючи квартиру, винесла побутову техніку та інше майно, яке їй не належало. Та залучила до злочинного наміру знайомого - нібито для перевезення особистих речей.

Правоохоронці встановили та розшукали зловмисницю. Нею виявилась 37-річна уродженка сусідньої області, яка вже неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів.

Викрадене майно правоохоронці вилучили.

Слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до восьми років позбавлення волі. Триває слідство.

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крадіжка Дніпро

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