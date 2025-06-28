Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

SIM-картки у зоні бойових дій не блокуватимуть за несплату – Кабмін повідомив про нові правила

09:25, 28 червня 2025
Крім того, відтепер швидкість інтернету має бути прописана в угоді.
SIM-картки у зоні бойових дій не блокуватимуть за несплату – Кабмін повідомив про нові правила
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд затвердив нові Правила надання електронних комунікаційних послуг, за якими оператори отримали інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою, і мають упродовж кількох місяців їх технічно реалізувати.

Правила вводитимуть поступово, щоб дати час операторам на технічні доопрацювання.

У Кабміні перелічили переваги нових правил:

Захист від спаму. Оператори мають право блокувати номери, з яких масово надходять дзвінки без згоди абонента. Компанії, які планують дзвонити клієнтам, повинні укласти договір з оператором і використовувати тільки зазначені в ньому номери.

Якщо ви отримаєте спам-виклик — зможете повідомити про це свого оператора, і номер спамера заблокують. Також постачальники зв’язку отримали інструменти для обмеження підозрілих викликів — ще до того, як вони потрапляють до вас.

Контроль — у ваших руках. В особистому кабінеті ви бачитимете витрати, зможете вимкнути платні розваги й керувати послугами самостійно.

Подвійна згода = захист від випадкових витрат. Жодна платна контент-послуга не активуватиметься без вашого підтвердження. Платитимете тільки за те, що замовили.

Підтримка для українців у зоні бойових дій:

  • SIM-картки не блокуватимуть за несплату.
  • Під час першого входу в мережу надаватиметься безоплатний пакет зв’язку.

Захист від боргів. Установлено граничні ліміти на «мінус». Великі неочікувані борги залишаться в минулому.

Прозорість інтернету. Договір має містити реальну швидкість інтернету. Якщо вона нижча — зможете подати скаргу до НКЕК або звернутися до суду.

Відповідні зміни затверджені постановою Кабміну від 25 червня 2025 р. № 761. Йдеться про нові правила надання та отримання електронних комунікаційних послуг. Так, ця постанова набирає чинності через три місяці з дня її опублікування, крім деяких норм, які набирають чинності через один рік.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що змінюються інші важливі правила:

  • В особистому кабінеті користувача ви зможете не лише переглянути всі свої витрати, а й вимкнути контент-послуги самостійно, без запиту до оператора.
  • Відтепер швидкість інтернету має бути прописана в угоді. Якщо оператор обіцяє 100 Мбіт/с, а ви отримуєте 40 — це вже порушення договору. І якщо реальна швидкість нижча — можете подати скаргу до НКЕК або звернутися до суду.
  • Підтримка для українців у зоні бойових дій. Користувачі не втратять зв’язку через несплату послуг, а їхні SIM-картки не блокуватимуть за несплату. До того ж під час першого входу в мережу надається безоплатний пакет зв’язку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін у змінах до бюджету пропонує передбачити 1,7 млн видатків на ще не створений Спеціалізований адміністративний суд

Добір суддів нового Спеціалізованого адміністративного суду може зайняти не один рік, сам суд не створений як юрособа, але уряд вже передбачив на нього у змінах до бюджету 1,76 млн грн видатків.

SIM-картки у зоні бойових дій не блокуватимуть за несплату – Кабмін повідомив про нові правила

Крім того, відтепер швидкість інтернету має бути прописана в угоді.

Верховний Суд скасував рішення ВККС, бо Комісія не підтвердила доказами об’єктивність перевірки практичного завдання

Верховний Суд дійшов висновку, що ВККС, не надавши жодних доказів, які б підтверджували об`єктивність та повноту перевірки практичного завдання та обґрунтованості виставлених екзаменаційною комісією балів, не довела, що дотрималася Методичних вказівок, які були затверджені самою ж ВККС.

Судді ВАКС позовами про перерахунок суддівської винагороди довели суд до фінансової кризи

Державна виконавча служба блокує рахунки ВАКС, оскільки суд не може виплатити борги власним суддям.

Мораторій має убезпечити бізнес від тиску недобросовісних посадовців – Юлія Свириденко

Також готуються рішення щодо розширення локалізації в закупівлях і реформа трудового законодавства.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Князевич
    Руслан Князевич
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Валерій Кузьменко
    Валерій Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Чумак
    Юрій Чумак
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді