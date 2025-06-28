SIM-картки у зоні бойових дій не блокуватимуть за несплату – Кабмін повідомив про нові правила

Крім того, відтепер швидкість інтернету має бути прописана в угоді.

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Уряд затвердив нові Правила надання електронних комунікаційних послуг, за якими оператори отримали інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою, і мають упродовж кількох місяців їх технічно реалізувати.

Правила вводитимуть поступово, щоб дати час операторам на технічні доопрацювання.

У Кабміні перелічили переваги нових правил:

Захист від спаму. Оператори мають право блокувати номери, з яких масово надходять дзвінки без згоди абонента. Компанії, які планують дзвонити клієнтам, повинні укласти договір з оператором і використовувати тільки зазначені в ньому номери.

Якщо ви отримаєте спам-виклик — зможете повідомити про це свого оператора, і номер спамера заблокують. Також постачальники зв’язку отримали інструменти для обмеження підозрілих викликів — ще до того, як вони потрапляють до вас.

Контроль — у ваших руках. В особистому кабінеті ви бачитимете витрати, зможете вимкнути платні розваги й керувати послугами самостійно.

Подвійна згода = захист від випадкових витрат. Жодна платна контент-послуга не активуватиметься без вашого підтвердження. Платитимете тільки за те, що замовили.

Підтримка для українців у зоні бойових дій:

SIM-картки не блокуватимуть за несплату.

Під час першого входу в мережу надаватиметься безоплатний пакет зв’язку.

Захист від боргів. Установлено граничні ліміти на «мінус». Великі неочікувані борги залишаться в минулому.

Прозорість інтернету. Договір має містити реальну швидкість інтернету. Якщо вона нижча — зможете подати скаргу до НКЕК або звернутися до суду.

Відповідні зміни затверджені постановою Кабміну від 25 червня 2025 р. № 761. Йдеться про нові правила надання та отримання електронних комунікаційних послуг. Так, ця постанова набирає чинності через три місяці з дня її опублікування, крім деяких норм, які набирають чинності через один рік.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що змінюються інші важливі правила:

В особистому кабінеті користувача ви зможете не лише переглянути всі свої витрати, а й вимкнути контент-послуги самостійно, без запиту до оператора.

Відтепер швидкість інтернету має бути прописана в угоді. Якщо оператор обіцяє 100 Мбіт/с, а ви отримуєте 40 — це вже порушення договору. І якщо реальна швидкість нижча — можете подати скаргу до НКЕК або звернутися до суду.

Підтримка для українців у зоні бойових дій. Користувачі не втратять зв’язку через несплату послуг, а їхні SIM-картки не блокуватимуть за несплату. До того ж під час першого входу в мережу надається безоплатний пакет зв’язку.

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