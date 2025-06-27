Ексзаступнику голови Вищого господарського суду Артуру Ємельянову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на 97 млн грн

За даними слідства, колишній заступник голови ВГСУ оформив на себе та родину нерухомість, авто, землю й готівку.

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Офіс генерального прокурора повідомив колишньому заступнику Вищого господарського суду про підозру в незаконному збагаченні на понад 97 мільйонів гривень. Підозру підготували за матеріалами Державного бюро розслідувань.

Як зазначає ОГП, під час досудового розслідування цього кримінального провадження ДБР було ініційовано перед НАЗК проведення моніторингу способу життя колишнього судді. В результаті НАЗК виявило у діях фігуранта ознаки незаконного збагачення на суму понад 97 млн грн.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, але за даними ЗМІ, йдеться про колишнього заступника голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова.

За результатами аналізу доходів та видатків фігуранта та його довірених осіб встановлено неможливість набуття зазначених активів за рахунок законних доходів.

«Фігурант, перебуваючи на посаді судді Вищого господарського суду України, набув особисто або за його дорученням через інших осіб, активи у вигляді 6 квартир та 5 гаражів в елітних ЖК «Новопечерські Липки» та «Tetris Hall», нежитлових приміщень, 3 автомобілів, 18 земельних ділянок, корпоративні права 2 юридичних осіб і внесенні готівкових коштів на банківський рахунок у сумі 60 тисяч доларів», — зазначили в ОГП.

Також було встановлено, що колишній суддя, а нині адвокат, входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду тощо, які «побудували бізнес на судових рішеннях».

«Вони за неправомірні вигоди виносили «потрібні» рішення, переважно у господарських спорах», — вказали у відомстві.

Організатор «схеми» – колишній голова Вищого господарського суду України – «незаконно втручався у розподіл справ та віддавав їх на розгляд виключно «своїм» суддям, які виконували «побажання замовників».

Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Наразі вирішується питання щодо зміни підозрюваному запобіжного заходу з особистого зобов’язання на більш суворий.

Досудове розслідування триває, на сьогодні в рамках міжнародного співробітництва збираються докази на підтвердження незаконного набуття фігурантом та його довіреними особами активів не тільки на території України, а й за кордоном, зокрема в Австрії, Туреччині, ОАЕ тощо.

Також, дії фігуранта та його довірених осіб перевіряється на предмет наявності ознак легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

В ОГП додають, що підозрюваний наразі утримується під вартою в рамках іншого кримінального провадження за фактом посягання на економічну безпеку України в інтересах держави-агресора.

Так, фігуранту було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001).

У цьому ж кримінальному провадженні раніше повідомлено про підозру діючому судді Господарського суду Києва та колишньому вищому керівництву держави.

Раніше повідомлялося, що АП ВАКС змінила запобіжний захід ексзаступнику голови Вищого господарського суду Артуру Ємельянову.

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