Жителів однієї із областей просять готуватися до тривалої відсутності світла

Російська армія завдала удару по важливому енергетичномуй обʼєкту в Херсонській бласті. Про це повідомив начальник місцевої ОВА Олександр Прокудін.
«Через атаку є проблеми з електропостачанням у низці населених пунктів», – розповів Прокудін.
Мешканців регіону просять підготуватися до тривалої відсутності світла.
«Енергетики роблять все можливе, аби стабілізувати ситуацію», – додав Прокудін.
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