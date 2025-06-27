Жителів однієї із областей просять готуватися до тривалої відсутності світла

Ворог завдав удару по важливому енергетичномуй обʼєкту в Херсонській бласті.

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Російська армія завдала удару по важливому енергетичномуй обʼєкту в Херсонській бласті. Про це повідомив начальник місцевої ОВА Олександр Прокудін.

«Через атаку є проблеми з електропостачанням у низці населених пунктів», – розповів Прокудін.

Мешканців регіону просять підготуватися до тривалої відсутності світла.

«Енергетики роблять все можливе, аби стабілізувати ситуацію», – додав Прокудін.

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