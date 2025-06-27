Жителей одной из областей просят готовиться к длительному отсутствию света

Враг нанес удар по важному энергетическому объекту в Херсонской области.

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Российская армия нанесла удар по важному энергетическому объекту в Херсонской бласте. Об этом сообщил начальник местной ОВ Александр Прокудин.

«Из-за атаки есть проблемы с электроснабжением в ряде населенных пунктов», – рассказал Прокудин.

Жителей региона просят подготовиться к длительному отсутствию света.

"Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию", - добавил Прокудин.

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