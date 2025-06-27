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Зачет по украинскому и иностранному языкам для аспирантов третьего года подготовки – Юлия Гришина сообщила о подготовке обращения к Шмыгалю

16:48, 27 июня 2025
Ранее Кабмин предусмотрел включение в учебный план аспиранта третьего года подготовки дневной формы зачета по украинскому и иностранному языкам как обязательного итогового контроля с использованием процессов ВНО.
Зачет по украинскому и иностранному языкам для аспирантов третьего года подготовки – Юлия Гришина сообщила о подготовке обращения к Шмыгалю
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Народные депутаты готовят обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю относительно постановления, которым Кабмин предусмотрел включение в учебный план аспиранта третьего года подготовки дневной формы зачета по украинскому и иностранному языкам как обязательного итогового контроля с использованием процессов ВНО. Об этом сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам образования Юлия Гришина.

«Ответила на обращение от аспирантов относительно постановления Кабмина от 8.04.2025 года № 426 «О внесении изменений в Порядок подготовки соискателей высшего образования степени доктора философии и доктора наук в учреждениях высшего образования (научных учреждениях)», которым вносятся изменения в Порядок подготовки соискателей высшего образования степени доктора философии и доктора наук в ЗВО (научных учреждениях).

Им, в частности, определено, что в течение действия правового режима военного положения в Украине в индивидуальный учебный план аспиранта (адъюнкта) третьего года подготовки дневной формы получения образования включается единый государственный зачет по украинскому и иностранному языкам для академических целей как обязательный итоговый контроль с использованием организационно-технологических процессов внешнего независимого оценивания, который проводится в порядке, определенном МОН.

Считаю, что это решение может привести к нарушению прав аспирантов. Готовлю коллективное обращение народных депутатов по этой теме к премьер-министру Денису Шмыгалю», – отметила она.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», в МОН такой шаг объясняют беспрецедентным всплеском набора 2023 года – желающих учиться в аспирантуре, преимущественно мужчин, стало значительно больше. «Одной из причин введения общенационального экзамена стала ситуация, сложившаяся в 2023 году. Тогда аспирантура стала популярной среди мужчин призывного возраста — количество поступающих выросло до 18 тысяч, тогда как в предыдущие годы оно не превышало 3–4 тысячи. Значительную часть этой волны составляли мужчины в возрасте 25 лет и старше», – отметил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины Денис Шмыгаль обучение образование

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