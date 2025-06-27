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Реструктуризация долга — как работает механизм и какие платежи нельзя изменять

21:29, 27 июня 2025
Реструктуризация дает возможность должнику согласовать с кредитором новые условия выплат, однако отдельные обязательства, такие как алименты, не подлежат пересмотру.
Реструктуризация долга — как работает механизм и какие платежи нельзя изменять
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Реструктуризация долга — это инструмент финансового урегулирования, который позволяет должнику и кредитору договориться о новых, приемлемых условиях расчёта в период экономической нестабильности. Чтобы начать этот процесс, должник лично (или через представителя) должен подать заявление и подготовить план, согласно которому он будет происходить. Об этом напоминает Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.

План реструктуризации долгов может содержать положения о:

  • продаже части имущества должника в рамках процедуры реструктуризации, включая активы, находящиеся в залоге, с определением порядка, очередности, сроков реализации такого имущества и прогнозируемой суммы вырученных средств;
  • пересмотре условий исполнения финансовых обязательств, в частности изменении сроков, способа погашения и размера долга;
  • применении механизмов отсрочки, поэтапного погашения или частичного (полного) списания долговых обязательств;
  • участии третьих лиц в исполнении долговых обязательств должника, в том числе через договоры поручительства, гарантии или другие правовые инструменты, предусмотренные гражданским законодательством;
  • внедрении дополнительных мер для стабилизации финансового положения должника и обеспечения интересов кредиторов — в частности, профессиональной переориентации, трудоустройства или других социально-экономических шагов.

В то же время не подлежат реструктуризации долги неплательщика по:

  • уплате алиментов;
  • возмещению ущерба, причинённого уголовным правонарушением, увечьем, иным повреждением здоровья или смертью физического лица;
  • уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • уплате других обязательных платежей на общеобязательное государственное социальное страхование.

Налоговый долг, который возник в течение трёх лет до даты вынесения определения об открытии производства по делу о неплатежеспособности должника, признаётся безнадёжным и подлежит списанию в процедуре реструктуризации долгов должника.

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