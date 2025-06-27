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Зеленский ввел новые санкции против РФ: в списке компании, поставляющие компоненты для шахедов

16:21, 27 июня 2025
Под ограничения на этот раз попали 52 гражданина РФ и еще 34 предприятия, причастных к военно-промышленному комплексу России.
Зеленский ввел новые санкции против РФ: в списке компании, поставляющие компоненты для шахедов
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение СНБО от 27 июня о санкциях. Ограничения введены против 87 субъектов: 52 физлица (граждане России) и 35 юрлиц (налоговые резиденты России – 34, КНР – 1).

Санкции направлены против производителей и поставщиков компонентов и оборудования для русской военной индустрии.

Среди этих субъектов:

- компании и их руководители, сотрудничающие с российскими промышленными предприятиями "Особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Алабуга" и снабжающие компоненты, оборудование и материалы для производства "Shahed";

- поставщики станков и другого оборудования для предприятий ВПК РФ.

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