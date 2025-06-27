Зеленский ввел новые санкции против РФ: в списке компании, поставляющие компоненты для шахедов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение СНБО от 27 июня о санкциях. Ограничения введены против 87 субъектов: 52 физлица (граждане России) и 35 юрлиц (налоговые резиденты России – 34, КНР – 1).
Санкции направлены против производителей и поставщиков компонентов и оборудования для русской военной индустрии.
Среди этих субъектов:
- компании и их руководители, сотрудничающие с российскими промышленными предприятиями "Особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Алабуга" и снабжающие компоненты, оборудование и материалы для производства "Shahed";
- поставщики станков и другого оборудования для предприятий ВПК РФ.
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