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Зеленський запровадив нові санкції проти РФ: у списку компанії, які постачають компоненти для шахедів

16:21, 27 червня 2025
Під обмеження цього разу потрапили 52 громадяни РФ і ще 34 підприємства, які причетні до військово-промислового комплексу Росії.
Зеленський запровадив нові санкції проти РФ: у списку компанії, які постачають компоненти для шахедів
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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 27 червня про санкції. Обмеження введено проти 87 суб'єктів - 52 фізичних осіб (громадяни РФ) та 35 юридичних осіб (податкові резиденти РФ - 34, Китаю - 1).

Санкції спрямовані проти виробників та постачальників компонентів та обладнання для російської військової промисловості.

Серед цих суб’єктів:

- компанії та їх керівники, що співпрацюють з російськими промисловими підприємствами "Особливої економічної зони промислово-виробничого типу "Алабуга" і постачають компоненти, обладнання та матеріали для виробництва "Shahed";

- постачальники верстатів та іншого обладнання для підприємств ВПК рф.

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