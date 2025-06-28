«Судово-юридична газета» вітає з Днем Конституції України!

Конституція України — це фундамент, на якому стоїть наша держава, наш дороговказ у розбудові сильної, демократичної та правової країни.

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Від імені редакції «Судово-юридичної газети» вітаємо читачів з державним святом — Днем Конституції України!

Цей день символізує непорушність основ народовладдя, верховенства права та захисту прав і свобод кожного громадянина. Конституція України — це не просто звід законів, це фундамент, на якому стоїть наша держава, наш дороговказ у розбудові сильної, демократичної та правової країни.

Особливо сьогодні, в умовах повномасштабної війни, значення Основного Закону набуває нового сенсу. Він є нашим оберегом, джерелом сили та натхнення у боротьбі за незалежність, територіальну цілісність та європейське майбутнє. Кожна норма Конституції України нагадує нам про нашу ідентичність, цінності та прагнення жити у вільній і справедливій державі.

Нехай принципи, закладені в Конституції, завжди будуть непохитними, а її дух надихає нас на подальші звершення заради процвітання України!