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В Одесі затримали чоловіка, який за 40 тис грн хотів купити секретні військові розробки

22:54, 27 червня 2025
Зловмисник хотів отримати копії дослідно-конструкторської роботи з модернізації військової авіаційної продукції.
В Одесі затримали чоловіка, який за 40 тис грн хотів купити секретні військові розробки
Фото: npu.gov.ua
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На Одещині правоохоронці затримали жителя регіону, який намагався підкупити працівника оборонного підприємства. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Було встановлено, що 37-річний житель Одещини запропонував інженеру 40 000 гривень хабаря за документи, що належать Міністерству оборони України. Зловмисник хотів отримати копії дослідно-конструкторської роботи з модернізації військової авіаційної продукції. 

Про факт пропозиції інженер повідомив керівництво підприємства, яке звернулося до правоохоронців. Зловмисника затримали під час передачі частини коштів у розмірі 20 000 гривень.

У ході слідчих дій правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони, документацію та інші речові докази злочинної діяльності.

На підставі зібраної доказової бази слідчі повідомили затриманому про підозру. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років із конфіскацією майна або без такої.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою.

Правоохоронці продовжують встановлювати повне коло осіб, причетних до вчинення злочину.

 

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Національна поліція Одеса

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