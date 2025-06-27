В Одесі затримали чоловіка, який за 40 тис грн хотів купити секретні військові розробки

Зловмисник хотів отримати копії дослідно-конструкторської роботи з модернізації військової авіаційної продукції.

Фото: npu.gov.ua

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На Одещині правоохоронці затримали жителя регіону, який намагався підкупити працівника оборонного підприємства. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Було встановлено, що 37-річний житель Одещини запропонував інженеру 40 000 гривень хабаря за документи, що належать Міністерству оборони України. Зловмисник хотів отримати копії дослідно-конструкторської роботи з модернізації військової авіаційної продукції.

Про факт пропозиції інженер повідомив керівництво підприємства, яке звернулося до правоохоронців. Зловмисника затримали під час передачі частини коштів у розмірі 20 000 гривень.

У ході слідчих дій правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони, документацію та інші речові докази злочинної діяльності.

На підставі зібраної доказової бази слідчі повідомили затриманому про підозру. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років із конфіскацією майна або без такої.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою.

Правоохоронці продовжують встановлювати повне коло осіб, причетних до вчинення злочину.

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