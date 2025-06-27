В Одессе задержали мужчину, который за 40 тыс грн хотел купить секретные военные разработки

Злоумышленник хотел получить копии опытно-конструкторской работы по модернизации военной авиационной продукции.

Фото: npu.gov.ua

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В Одесской области правоохранители задержали жителя региона, который пытался подкупить сотрудника оборонного предприятия. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Установлено, что 37-летний житель Одесской области предложил инженеру взятку в размере 40 000 гривен за документы, принадлежащие Министерству обороны Украины. Злоумышленник хотел получить копии опытно-конструкторской работы по модернизации военной авиационной продукции.

О факте предложения инженер сообщил руководству предприятия, которое обратилось к правоохранителям. Злоумышленника задержали при передаче части суммы — 20 000 гривен.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли деньги, мобильные телефоны, документацию и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

На основании собранной доказательной базы следователи сообщили задержанному о подозрении. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей.

Правоохранители продолжают устанавливать полный круг лиц, причастных к совершению преступления.

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