Со скидками в Армия+ военные сэкономили более 200 млн гривен

Скидками программы «Плюсы» воспользовались более 2 млн раз.

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Программа «Плюсы» в приложении Армия+ помогла украинским военным сэкономить более 200 млн грн благодаря скидкам от партнеров. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

С начала работы программы в декабре 2024 года защитники и защитницы воспользовались скидками более 2 млн раз. В частности, военные:

приобрели 57 300 железнодорожных билетов;

заправили 36,8 млн литров горючего;

заказали 261 800 доставок за 1 грн;

9 100 раз получили скидки на снаряжение и другие товары;

купили 20 400 билетов в кино.

«Только в мае мы пересекли отметку в 100 миллионов сэкономленных гривен и добавили еще 100 только за месяц. Уже вскоре представляем новых партнеров программы с классными предложениями для наших защитников и защитниц», - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Программа «Плюсы» объединяет бизнесы для предоставления специальных предложений военным. Кроме сбережений, скидками воспользовались более 2 млн раз, а 34 000 раз пользователи делились ими с родными.

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