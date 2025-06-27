Со скидками в Армия+ военные сэкономили более 200 млн гривен

Программа «Плюсы» в приложении Армия+ помогла украинским военным сэкономить более 200 млн грн благодаря скидкам от партнеров. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
С начала работы программы в декабре 2024 года защитники и защитницы воспользовались скидками более 2 млн раз. В частности, военные:
«Только в мае мы пересекли отметку в 100 миллионов сэкономленных гривен и добавили еще 100 только за месяц. Уже вскоре представляем новых партнеров программы с классными предложениями для наших защитников и защитниц», - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
Программа «Плюсы» объединяет бизнесы для предоставления специальных предложений военным. Кроме сбережений, скидками воспользовались более 2 млн раз, а 34 000 раз пользователи делились ими с родными.
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