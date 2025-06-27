Зі знижками в Армія+ військові зекономили понад 200 млн гривень

Знижками програми «Плюси» скористалися понад 2 млн разів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Програма «Плюси» в застосунку Армія+ допомогла українським військовим заощадити понад 200 млн грн завдяки знижкам від партнерів. Про це повідомило Міністерство оборони України.

З початку роботи програми у грудні 2024 року захисники та захисниці скористалися знижками понад 2 млн разів. Зокрема, військові:

придбали 57 300 залізничних квитків;

заправили 36,8 млн літрів пального;

замовили 261 800 доставок за 1 грн;

9 100 разів отримали знижки на спорядження та інші товари;

купили 20 400 квитків у кіно.

«Лише у травні ми перетнули позначку в 100 мільйонів заощаджених гривень та додали ще 100 лише за місяць. Вже незабаром презентуємо нових партнерів програми із класними пропозиціями для наших захисників та захисниць», – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Програма «Плюси» об’єднує бізнеси для надання спеціальних пропозицій військовим. Окрім заощаджень, знижками скористалися понад 2 млн разів, а 34 000 разів користувачі ділилися ними з рідними.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.