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У Львові батько змусив доньку, яка має інвалідність, укласти фіктивний шлюб з військовозобов’язаним

19:58, 27 червня 2025
За 200 тисяч гривень чоловік організував одруження, щоб «зять» зміг уникнути військової служби.
У Львові батько змусив доньку, яка має інвалідність, укласти фіктивний шлюб з військовозобов’язаним
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У Львові батько змусив доньку укласти фіктивний шлюб з військовозобов’язаним. За організацію цього фігурант взяв з чоловіка 200 тисяч гривень. Про це повідомляє поліція регіону та обласна прокуратура.

Встановлено, що у 2023 році з корисливих мотивів батько змусив свою доньку, вразливу через хворобу та скрутне матеріальне становище, укласти фіктивний шлюб з військовозобов’язаним.

Перед цим «клієнт» розлучився зі своєю офіційною дружиною.

Таким чином «зять» фігуранта отримав правові підстави для уникнення військової служби.

Свої послуги з вербування та експлуатації доньки він оцінив у 200 тисяч гривень.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк волі від трьох до восьми років

Досудове розслідування триває.

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Львів хабар мобілізація військовозобов'язаний

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