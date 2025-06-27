У Вінниці заочно засудили до 10 років ув’язнення російського блогера, який закликав захопити Україну

Блогер розміщував відеозвернення із закликами до зміни меж території України.

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Вінницький міський суд виніс вирок російському блогеру, який публікував відео, де закликав змінити межі державного кордону України. Про це повідомляє пресслужба суду.

Судом встановлено, що обвинувачений – російський блогер, письменник, перекладач та лідер суспільної думки, давав інтерв’ю та розміщував відеозвернення із закликами до зміни меж території і державного кордону України, поєднані з розпалюванням національної ворожнечі.

У зазначених відеоматеріалах обвинувачений спонукав до ведення агресивної війни та насильницького захоплення територій.

Обвинувачений, будучи обізнаним про наявність обвинувального акту на розгляді у суді, у судові засідання не з'являвся.

За результатами судового розгляду суд визнав винним чоловіка у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 110, статті 436 КК України, та призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна на користь держави.

Наразі вирок ще не набрав законної сили.

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