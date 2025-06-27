Голова АСГСУ звернулася до ГРД стосовно підстав, з яких представники ГРД дійшли висновку про наявність звернення АСГСУ щодо законопроєкту 5068

Голова Асоціації суддів господарських судів звернулась до Громадської ради доброчесності з метою з’ясування неодноразово висвітленої інформації про наявність звернення АСГСУ до Президента України щодо законопроєкту №5068.

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Голова Асоціації суддів господарських судів України Наталія Богацька звернулась до Громадської ради доброчесності з метою з’ясування неодноразово висвітленої інформації про наявність звернення АСГСУ до Президента України щодо законопроєкту №5068.

24 та 26 червня 2025 року під час співбесід у рамках конкурсу на посади суддів апеляційних господарських судів окремим кандидатам, членам Асоціації, ставили питання щодо нібито наявного звернення.

При цьому в листі зазначено, що Асоціація жодного звернення до Президента України щодо законопроєкту №5068 від 15 лютого 2021 року не підписувала та не надсилала.

Листування з Вищою радою правосуддя стосовно можливих наслідків законопроєкту №5068 від 15 лютого 2021 року у вигляді припинення роботи Вищої ради правосуддя відбувалося в межах публічного обговорення проєкту закону між першим і другим читанням, відповідно до процедурної відкритості та принципів демократичного діалогу.

А саме, у квітні 2021 року у відповідь на запит Вищої ради правосуддя АСГСУ висловила свою позицію щодо зазначеного законопроєкту, яка полягала в наявності занепокоєння суддівської спільноти через можливе зупинення діяльності Вищої ради правосуддя та необхідності додаткового обговорення законопроєкту із урахуванням рішення Конституційного Суду України.

Позиція Асоціації повністю базувалася на вимогах Європейського права та міжнародних стандартів.

Також головою Асоціації звернуто увагу на висновки Консультативної ради європейських суддів з питань ролі асоціацій у підтримці суддівської незалежності та про свободу вираження поглядів суддів.

Так КРЄС у Висновку № 25 (2022) вказала на те, що суддя користується правом на свободу вираження поглядів як і будь-який інший громадянин. Судді мають право надавати коментарі з питань, які стосуються основних прав людини, верховенства права, питань призначення суддів на посади або просування їх по службі, а також щодо належного функціонування системи здійснення правосуддя, включаючи незалежність судової влади та розподіл влади.

Судді також повинні мати право коментувати політично суперечливі теми, включаючи законодавчі пропозиції чи політику уряду, якщо ці питання безпосередньо впливають на роботу судів.

Судді мають право висувати вимоги і зауваження щодо свого статусу, умов праці, а також з усіх інших питань, що стосуються їхніх професійних інтересів. Головну роль у цьому питанні відіграють асоціації суддів.

Крім того, у Висновку №23 (2020) КРЄС підкреслено важливість ролі асоціацій у зміцненні та захисті незалежності суддів і судової влади, а також зміцнення й удосконалення верховенства права.

КРЄС схвалює участь асоціацій суддів у законодавчій процедурі в разі внесення органами виконавчої влади на розгляд законопроєктів, які стосуються сфери правосуддя. Загалом необхідно здійснювати запити щодо позиції асоціацій суддів стосовно судових реформ та проєктів, включно з бюджетними питаннями та питаннями розподілу ресурсів, умов праці й усіх аспектів статусу суддів, а органи виконавчої влади всіх рівнів повинні враховувати ці позиції.

Зокрема у Висновку №23 (2020) КРЄС наголосила на тому, що членство в асоціації не повинно мати жодного впливу на кар’єру суддів та не має давати їм певних переваг або погіршувати їхнє становище.

Отже, головою Асоціації було звернуто увагу, що членство в професійній асоціації не може бути підставою для утисків чи дискримінації кандидатів у рамках процедури кваліфікаційного оцінювання.

Враховуючи вищевикладене, голова АСГСУ звернулася з проханням повідомити, з яких підстав представники ГРД дійшли висновку про наявність звернення АСГСУ щодо законопроєкту №5068 від 15 лютого 2021 року до Президента України, та прийняття до уваги викладені в листі обставини з урахуванням доданих до листа копій звернення ВРП у березні 2021 року та відповіді АСГСУ у квітні 2021 року.

Нагадаємо, роботу ВРП було дійсно припинено з 22.02.2022 по12.01.2023 року. В свою чергу, дисциплінарна функція ВРП була зупинена з 5.08.2021 по 01.11.2023.

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