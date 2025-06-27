Председатель АСХСУ обратилась к ОСД относительно оснований, по которым представители ОСД пришли к выводу о наличии обращения АСХСУ по законопроекту 5068

Председатель Ассоциации судей хозяйственных судов обратилась в Общественный совет добропорядочности с целью выяснения неоднократно освещенной информации о наличии обращения АСХСУ к Президенту Украины относительно законопроекта №5068.

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Председатель Ассоциации судей хозяйственных судов Украины Наталья Богацкая обратилась в Общественный совет добропорядочности с целью выяснения неоднократно освещенной информации о наличии обращения АСХСУ к Президенту Украины относительно законопроекта №5068.

24 и 26 июня 2025 года во время собеседований в рамках конкурса на должности судей апелляционных хозяйственных судов отдельным кандидатам, членам Ассоциации, задавали вопросы относительно якобы имеющегося обращения.

При этом в письме указано, что Ассоциация никакого обращения к Президенту Украины относительно законопроекта №5068 от 15 февраля 2021 года не подписывала и не отправляла.

Переписка с Высшим советом правосудия относительно возможных последствий законопроекта №5068 от 15 февраля 2021 года в виде прекращения работы Высшего совета правосудия происходила в рамках публичного обсуждения проекта закона между первым и вторым чтением, в соответствии с процедурной открытостью и принципами демократического диалога.

А именно, в апреле 2021 года в ответ на запрос Высшего совета правосудия АСХСУ выразила свою позицию относительно указанного законопроекта, которая заключалась в наличии беспокойства судейского сообщества из-за возможного приостановления деятельности Высшего совета правосудия и необходимости дополнительного обсуждения законопроекта с учётом решения Конституционного Суда Украины.

Позиция Ассоциации полностью базировалась на требованиях Европейского права и международных стандартов.

Также председателем Ассоциации обращено внимание на выводы Консультативного совета европейских судей по вопросам роли ассоциаций в поддержке судейской независимости и о свободе выражения мнений судей.

Так, КСЕС в Заключении № 25 (2022) указал на то, что судья пользуется правом на свободу выражения мнений, как и любой другой гражданин. Судьи имеют право давать комментарии по вопросам, касающимся основных прав человека, верховенства права, вопросов назначения судей на должности или продвижения их по службе, а также относительно надлежащего функционирования системы осуществления правосудия, включая независимость судебной власти и разделение властей.

Судьи также должны иметь право комментировать политически спорные темы, включая законодательные предложения или политику правительства, если эти вопросы непосредственно влияют на работу судов.

Судьи имеют право выдвигать требования и замечания относительно своего статуса, условий труда, а также по всем другим вопросам, касающимся их профессиональных интересов. Главную роль в этом вопросе играют ассоциации судей.

Кроме того, в Заключении №23 (2020) КСЕС подчеркнуто важность роли ассоциаций в укреплении и защите независимости судей и судебной власти, а также укрепления и совершенствования верховенства права.

КСЕС одобряет участие ассоциаций судей в законодательной процедуре в случае внесения органами исполнительной власти на рассмотрение законопроектов, касающихся сферы правосудия. В целом необходимо осуществлять запросы относительно позиции ассоциаций судей по судебным реформам и проектам, включая бюджетные вопросы и вопросы распределения ресурсов, условий труда и всех аспектов статуса судей, а органы исполнительной власти всех уровней должны учитывать эти позиции.

В частности, в Заключении №23 (2020) КСЕС отметила, что членство в ассоциации не должно иметь никакого влияния на карьеру судей и не должно давать им определенных преимуществ или ухудшать их положение.

Таким образом, председателем Ассоциации было обращено внимание, что членство в профессиональной ассоциации не может быть основанием для притеснений или дискриминации кандидатов в рамках процедуры квалификационного оценивания.

Учитывая вышеизложенное, председатель АСХСУ обратилась с просьбой сообщить, на каких основаниях представители ОСД пришли к выводу о наличии обращения АСХСУ относительно законопроекта №5068 от 15 февраля 2021 года к Президенту Украины, и принять во внимание изложенные в письме обстоятельства с учетом приложенных к письму копий обращения ВСП в марте 2021 года и ответа АСХСУ в апреле 2021 года.

Напомним, работа ВСП была действительно приостановлена с 22.02.2022 по 12.01.2023 года. В свою очередь, дисциплинарная функция ВСП была остановлена с 5.08.2021 по 01.11.2023.

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