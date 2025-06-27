На Львовщине депутат погорел на взятке за решение «земельного вопроса»

Депутат требовал и получил от владельца земли 1 000 долларов взятки.

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На Львовщине правоохранители сообщили о подозрении депутату одного из поселковых советов области по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, депутат, являющийся членом постоянной комиссии по вопросам землепользования, строительства и архитектуры поселкового совета, требовал и получил от владельца земельного участка 1 000 долларов США взятки.

За эти деньги он обещал обеспечить принятие поселковым советом решения о смене целевого назначения земельного участка с «сельскохозяйственного назначения» на категорию «для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений».

Чиновника задержали после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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