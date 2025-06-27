На Львівщині депутат погорів на хабарі за вирішення «земельного питання»

Депутат вимагав та одержав від власника землі 1 000 доларів хабаря.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру депутату однієї з селищних рад області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, депутат, який є членом постійної комісії з питань землекористування, будівництва та архітектури селищної ради, вимагав та одержав від власника землі 1 000 доларів США хабаря.

За ці гроші він обіцяв забезпечити прийняття селищною радою рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки з «сільськогосподарського призначення» на категорію «для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель, споруд».

Посадовця затримали після одержання усієї суми неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.