Блискавка влучила в літак Wizz Air – пасажирів пересадили у Варшаві

Літак Wizz Air із Будапешта до Стокгольма екстрено сів у Варшаві через удар блискавки.

Фото: Pexels

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Рейс угорського лоукостера Wizz Air, що прямував із Будапешта до Стокгольма, був змушений здійснити незаплановану посадку у Варшаві після влучання блискавки. Про це повідомило угорське видання Index.

Літак вилетів із Будапешта з невеликою затримкою після 6:00 27 червня і о 8:20 здійснив посадку у Варшаві. У пресслужбі Wizz Air підтвердили, що причиною став удар блискавки. Постраждалих серед пасажирів чи пошкоджень літака не зафіксовано.

«Сучасні літаки обладнані захистом від блискавки, але після такої надзвичайної події літак потребує обстеження згідно з правилами безпеки. У зв’язку з цим рейс зупинився у Варшаві, де пасажирів пересадили на інше повітряне судно на місцевій базі Wizz Air і вони продовжили шлях до Стокгольма», – пояснили в авіакомпанії.

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