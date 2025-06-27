Молния попала в самолет Wizz Air – пассажиров пересадили в Варшаве

Самолет Wizz Air из Будапешта в Стокгольм экстренно сел в Варшаве из-за удара молнии.

Фото: Pexels

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Рейс венгерского лоукостера Wizz Air, следовавший из Будапешта в Стокгольм, был вынужден совершить незапланированную посадку в Варшаве после попадания молнии. Об этом сообщило венгерское издание Index.

Самолет вылетел из Будапешта с небольшой задержкой после 6:00 27 июня и в 8:20 совершил посадку в Варшаве. В пресс-службе Wizz Air подтвердили, что причиной стал удар молнии. Пострадавших среди пассажиров или повреждений самолета не зафиксировано.

«Современные самолеты оборудованы защитой от молнии, но после такого чрезвычайного происшествия самолет требует обследования согласно правилам безопасности. В связи с этим рейс остановился в Варшаве, где пассажиров пересадили на другое воздушное судно на местной базе Wizz Air и они продолжили путь в Стокгольм», - пояснили в авиакомпании.

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