В Виннице заочно приговорили к 10 годам заключения российского блогера, который призывал захватить Украину

Блогер размещал видеообращение с призывами к изменению границ территории Украины.

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Винницкий городской суд вынес приговор российскому блогеру, который публиковал видео, где призвал изменить государственные границы Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судом установлено, что обвиняемый – российский блогер, писатель, переводчик и лидер общественного мнения, давал интервью и размещал видеообращение с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины, соединенные с разжиганием национальной розни.

В указанных видеоматериалах обвиняемый побуждал к ведению агрессивной войны и насильственному захвату территорий.

Обвиняемый, осведомленный о наличии обвинительного акта на рассмотрении в суде, в судебные заседания не являлся.

По результатам судебного разбирательства суд признал виновным мужчину в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 110, статьи 436 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества в пользу государства.

Пока приговор еще не вступил в законную силу.

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