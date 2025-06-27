Во Львове отец заставил дочь с инвалидностью заключить фиктивный брак с военнообязанным

За 200 тысяч гривен мужчина организовал женитьбу, чтобы «зять» смог избежать военной службы.

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Во Львове отец заставил свою дочь заключить фиктивный брак с военнообязанным. За организацию этого мужчина получил от клиента 200 тысяч гривен. Об этом сообщает региональная полиция и областная прокуратура.

Установлено, что в 2023 году из корыстных побуждений отец принудил свою дочь, уязвимую из-за болезни и тяжёлого материального положения, заключить фиктивный брак с военнообязанным.

Перед этим «клиент» развёлся со своей официальной женой.

Таким образом, «зять» фигуранта получил юридические основания для уклонения от военной службы.

Свои услуги по вербовке и эксплуатации дочери отец оценил в 200 тысяч гривен.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трёх до восьми лет.

Досудебное расследование продолжается.

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