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Реструктуризація боргу — як працює механізм та які платежі не можна змінювати

21:29, 27 червня 2025
Реструктуризація дає можливість боржнику узгодити з кредитором нові умови виплат, проте окремі зобов’язання — як-от аліменти — не підлягають перегляду.
Реструктуризація боргу — як працює механізм та які платежі не можна змінювати
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Реструктуризація боргу – це інструмент фінансового врегулювання, що дає змогу боржнику та кредитору домовитися про нові, прийнятні умови розрахунку в період економічної нестабільності. Щоб цей процес розпочати, боржник особисто (або через представника) має подати заяву та підготувати план, згідно з яким він буде відбуватися. Про це нагадує Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

План реструктуризації боргів може містити положення про:

  • продаж частини майна боржника в межах процедури реструктуризації, включно з активами, що перебувають у заставі, з визначенням порядку, черговості, строків реалізації такого майна та прогнозованої суми виручених коштів;
  • перегляд умов виконання фінансових зобов’язань, зокрема зміна термінів, способу погашення та розміру боргу;
  • застосування механізмів відтермінування, поетапного погашення або часткового (повного) списання боргових зобов’язань;
  • участь третіх осіб у виконанні боргових зобов’язань боржника, у тому числі через договори поруки, гарантії або інші правові інструменти, передбачені цивільним законодавством;
  • впровадження додаткових заходів для стабілізації фінансового становища боржника та забезпечення інтересів кредиторів – зокрема професійна переорієнтація, працевлаштування чи інші соціально-економічні кроки.

Водночас, не підлягають реструктуризації борги неплатника щодо:

  • сплати аліментів;
  • відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи;
  • щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
  • щодо сплати інших обов’язкових платежів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Податковий борг, який виник протягом трьох років до дня постановлення ухвали про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника, визнається безнадійним та списується у процедурі реструктуризації боргів боржника.

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