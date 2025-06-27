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Залік з української та іноземної мов для аспірантів на третьому році підготовки – Юлія Гришина повідомила про підготовку звернення до Шмигаля

16:48, 27 червня 2025
Раніше Кабмін передбачив включення до навчального плану аспіранта третього року підготовки денної форми заліку з української та іноземної мов як обовʼязкового підсумкового контролю з використанням процесів ЗНО.
Залік з української та іноземної мов для аспірантів на третьому році підготовки – Юлія Гришина повідомила про підготовку звернення до Шмигаля
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Народні депутати готують звернення до премʼєр-міністра Дениса Шмигаля стосовно постанови, якою Кабмін передбачив включення до навчального плану аспіранта третього року підготовки денної форми заліку з української та іноземної мов як обовʼязкового підсумкового контролю з використанням процесів ЗНО. Про це повідомила член Комітету Верховної Ради з питань освіти Юлія Гришина.

«Відповіла на звернення від аспірантів щодо постанови Кабміну від 8.04.2025 року Nº 426 «Про внесення змін до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)», якою вносяться зміни до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ЗВО (наукових установах).

Нею, зокрема, визначено, що протягом дії правового режиму воєнного стану в Україні до індивідуального навчального плану аспіранта (адʼюнкта) третього року підготовки денної форми здобуття освіти включається єдиний державний залік з української та іноземної мов для академічних цілей як обовʼязковий підсумковий контроль з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання, який проводиться в порядку, визначеному МОН.

Вважаю, що це рішення може призвести до порушення прав аспірантів. Готую колективне звернення народних депутатів щодо цієї теми до премʼєр-міністра Дениса Шмигаля», зазначила вона.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», у МОН такий крок пояснюють безпрецедентним сплеском набору 2023 року – бажаючих навчатись в аспірантурі, переважно чоловіків, стало значно більше. «Однією з причин запровадження загальнонаціонального іспиту стала ситуація, що склалася у 2023 році. Тоді аспірантура стала популярною серед чоловіків призовного віку — кількість вступників зросла до 18 тисяч, тоді як у попередні роки вона не перевищувала 3–4 тисячі. Значну частину цієї хвилі становили чоловіки віком 25 років і старше», зазначив  заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України Денис Шмигаль навчання освіта

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Залік з української та іноземної мов для аспірантів на третьому році підготовки – Юлія Гришина повідомила про підготовку звернення до Шмигаля

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